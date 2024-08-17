Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tatlılarıyla tanınan Adanalı Mustafa Türkmen, sektördeki 18 yıllık deneyimini inovatif bir adımla taçlandırdı. Türkmen, seyyar tatlı arabasına motosiklet mantığıyla çalışan elektrikli bir sistem kurarak, tatlılarını daha rahat bir şekilde sunma imkanı yakaladı.

Esnaftan yaratıcı proje

Şehit Süleyman Bey Caddesi'nde 18 yıldır tatlı satışı yapan Mustafa Türkmen, seyyar arabasının ağırlığı nedeniyle yaşadığı zorlukları, elektrikli bir sistemle aşmaya karar verdi. Türkmen, "Seyyar arabamı hijyen standartlarına uygun olsun diye kromdan imal ettim, ancak bu malzeme aracı ağırlaştırdı. Bu yüzden tatlılarımı sattığım yere arabayı çekmekte zorlanıyordum" diyerek yaşadığı sorunu dile getirdi.

Tulumba satışta yenilik

Elektrik işlerinden anlayan bir arkadaşıyla birlikte bu projeyi hayata geçiren Türkmen, seyyar arabasının ön tekerine motosiklet mantığıyla çalışan bir elektrikli sistem monte etti. Türkmen, "Şimdi tatlılarımı daha kolay ve hızlı bir şekilde müşterilerime sunabiliyorum. Şarj 4 gün boyunca yetiyor, bu da işimi büyük ölçüde kolaylaştırdı" dedi.

Türkmen'in sunduğu tulumba tatlısı, kilosu 150 liradan alıcı buluyor ve bu yenilikçi yaklaşımı, hem müşterilerinden hem de çevresinden tam not alıyor. "Tatlı lezzetlerin hepsini bir tutam teknolojiyle servis ediyorum" diyen Türkmen, sektörde fark yaratmaya devam ediyor.