ADANA’da açıklanan vergi rekortmenleri arasında bir isim dikkati çekti. Adana Demirspor’u Eylül 2021-Haziran 2023 yılları arasında çalıştıran Vicenzo Montella 36 milyon 479 bin liralık vergi bildirdi. Tecrübeli teknik adam bu beyanıyla Adana’da vergi rekortmeni unvanını aldı.

Adana Defterdarlığı, 2023 yılı vergilendirme döneminin yaptığı toplam 100 kişiden oluşan listenin ilk sırasında, Adana Demirspor'da Eylül 2021-Haziran 2023 yılları arasında görev yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer aldı. İkinci sırada ise 16 milyon 585 bin 46 lira gelir vergisi beyanıyla turunçgil üreticisi Bülent Özler oldu. Kentteki rekortmenler listesinin 15'inci sırasında da 4 milyon 404 bin lira vergi beyanıyla Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı yer aldı.