Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele daha! Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor, Çorum FK'yı ağırlayacak. İki takımın da galibiyet için mücadele edeceği bu önemli karşılaşma, hem lig sıralamasını etkileyecek hem de taraftarları stadyumda buluşturacak. Maçın detayları ise şöyle:

Maç detayları

Tarih: 29 Eylül 2024 Pazar

Saat: 19.00

Stadyum: Yeni Adana Stadyumu

Hakem: İ. Yasin Avcı

Yan Hakemler: Mehmet Kapluhan, Selahattin Altay

Yayıncı Kanal: beIN SPORTS MAX 2 ve TRT Spor

Takım performansları

Adanaspor, sezonun başlangıcından itibaren gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İç saha avantajını kullanarak taraftarının önünde galip gelmek istiyor. Çorum FK ise zorlu bir deplasman mücadelesine çıkacak ve ligdeki puan durumunu düzeltmek için sahada savaşacak.