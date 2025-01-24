Trendyol 1. Lig’de 21. hafta mücadelesinde Adanaspor, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Iğdır FK’yı evinde konuk ediyor. Kritik bir karşılaşma bekleniyor.
Takımların lig performansı
Adanaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 15 puanla 19. sırada yer alıyor. Evinde oynayacağı bu kritik maçta galibiyet arayan Adanaspor, kötü formunu geride bırakıp düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.
Iğdır FK ise ligde 17. sırada yer alıyor ve 25 puanla düşme hattının biraz üzerinde bulunuyor. Son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak zor bir dönem geçiren Iğdır FK, Adanaspor deplasmanından 3 puanla dönerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.
Adanaspor-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 25 Ocak 2025
- Saat: 19:00
- Yayın: TRT Spor, beIN SPORTS 2, tabii
- Stadyum: Yeni Adana Stadyumu
- Hakem: Süleyman Bahadır
Kaynak: HABER MERKEZİ