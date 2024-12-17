Adanaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile kulüp hisselerinin Akgül ailesinden iş insanı Ergin Göleli'ye devredildiğini açıkladı. 19 yıl boyunca kulübe hizmet eden Akgül ailesi, Adanaspor’a olan bağlılıklarını ve gelecekteki desteklerini vurguladı.

Adanaspor ailemizin parçasıydı

Akgül ailesi, kulübün 19 yıl boyunca parçası olduklarını ve bu süre zarfında büyük gurur duyduklarını belirtti:

"Adanaspor, bizim için sadece bir spor kulübü değil, bir aile, bir tutku ve yaşam biçimi oldu. Bugün itibariyle hisselerimizi Ergin Göleli'ye devretmiş bulunuyoruz."