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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza da sürücüler ve araçlardaki 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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