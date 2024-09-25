Adolf Hitler’in Yahudi soykırımında öldürmek istemediği tek kişinin, I. Dünya Savaşı’nda ordudaki komutanı olan Ernst Hess olduğu ortaya çıktı. Gestapo kayıtlarında yer alan ve Himmler tarafından kaleme alınan bir yazı, Hess’in hayatını kurtarmak için yapılan özel müdahaleyi açığa çıkardı.

Ernst Hess kimdi?

Ernst Moritz Hess, 1890 doğumlu bir Yahudi komutandı. I. Dünya Savaşı’nda Batı Cephesi’nde, Flanders bölgesinde Adolf Hitler’in komutanlığını yapmış ve iki kez yaralanmıştı. Savaş sonrası ordudan ayrılan Hess, Nazilerin iktidara gelişiyle zor günler yaşamaya başladı. 1935 yılında Yahudi kökeni nedeniyle görevinden alındı ve zorla emekli edildi.

Hitler’in müdahalesi

Hess, 1936 yılında Hitler’e yazdığı bir dilekçede, Yahudi olarak suçlanmasının kendisi için ölümden beter olduğunu belirtti. Dilekçenin ardından Hitler, eski komutanının gaz odasına gönderilmesini engelledi. Bu müdahale, SS lideri Heinrich Himmler’in 27 Ağustos 1940 tarihli bir yazısıyla resmiyete döküldü. Yazıda, Hess’in toplama kampından serbest bırakılması isteniyordu.

Trajik ayrıcalık

Ernst Hess, Auschwitz kampında köle işçi olarak tutuldu, ancak gaz odasına gönderilmekten Hitler sayesinde kurtuldu. Ne yazık ki, bu ayrıcalık ailesine tanınmadı. Hess’in kız kardeşi, Nazi rejimi tarafından gaz odalarında katledildi.

Savaştan sonra yaşamı

Ernst Hess, Nazilerin devrilmesinin ardından Almanya’da yaşamaya devam etti. 14 Eylül 1983’te hayatını kaybeden Hess, savaştan sonra bir daha Hitler ile karşılaşmadı. Ancak bu hikaye, Nazi dönemindeki insanlık dramlarının bir başka boyutunu gözler önüne seriyor.

Hess’in torununun onayı

Gazetenin ulaştığı Hess’in 86 yaşındaki torunu Ursula Hess, Gestapo kayıtlarında yer alan bu trajik olayı doğruladı. Hitler’in, I. Dünya Savaşı’nda saygı duyduğu eski komutanını ölümden kurtardığı ortaya çıktı, ancak bu bile Nazi rejiminin korkunç gerçeklerini değiştirmeye yetmedi.