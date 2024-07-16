Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bugün saat 13.28 sıralarında bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

Depremin ardından AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin verileri peş peşe paylaştı. Meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklanırken derinliği 5 km olarak paylaşıldı.

Kandilli Rasathanesi merkez üssü Çarşamba olarak belirlediği depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.