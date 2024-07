Ordu 83 yaşındaki Hatice Kocakoç hayatını kaybettiği sel olayıyla ilgili açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, "Hiç olmadığı kadar bölgesel, yöresel, sadece bir köye, bir havzaya 200 kilogram yağış düşmesi gibi beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalacağımız dünyanın her yeri için geçerli. Önemli olan tedbirli olmak, aşırı yağışların can kaybına yol açmasının önüne geçmek" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, sel olayıyla ilgili açıklama yaptı. Karadeniz'in belli bir kesimi ve Doğu Anadolu için sarı ikaz verildiğini belirterek, "Şu anda sadece Ordu için turuncu ikaz vardı. Turuncu ikaz bizim için önemlidir. Ordu'nun doğu ilçeleri, Samsun sınırı için turuncu ikaz devam ediyor. Dolayısıyla bu bölgede daha fazla risk olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Memiş, Ordu AFAD Müdürlüğü'nde katıldığı değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere, dün ve bugün için Samsun ve Ordu'da yağışlarla ilgili olarak sarı ve turuncu alarm verildiğini söyledi.

Risk ortadan kalkmadı

Turuncu alarmın, Samsun'da can kaybı olmadan alınan tedbirler sayesinde atlatıldığına işaret eden Memiş, Ordu'da sarı ikaz verildiğini, bu kentte de Valilik ve Büyükşehir Belediyesiyle güçlü tedbir alındığını gördüklerini aktardı.

Memiş, Vali Muammer Erol başkanlığında yaklaşık 500'ün üzerinde personelin, yaklaşık 300 araç ve ekipman parkıyla riskli bölgelerde teyakkuz halinde beklediğini kaydederek, "Şu an için Ordu genelinde, ilçelerimizle birlikte çok büyük sorun görünmüyor. Ama bu, tedbirlerimizi hafifleteceğimiz anlamına gelmiyor. Risk ortadan kalkana kadar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ikazı ortadan kalkana kadar bütün vatandaşlarımızın verilmiş ikazlara, anonslara, mesajlara riayet etmelerini istirham ediyoruz." diye konuştu.

Okay Memiş, vatandaşların dere yataklarından kesinlikle uzak durması gerektiğini de vurguladı. İklim değişikliğine ilişkin bilim insanlarının söylediklerine dikkati çeken Memiş, şöyle konuştu:

"Dünya kurulduğundan beri en fazla sıcaklık son 10 yılda tespit edildi. Bilim insanları sadece ülkemizde değil, dünyanın herhangi bir yerinde ani yağışlar beklemek durumunda olunduğu ifade ediyor. Hiç olmadığı kadar bölgesel, yöresel, sadece bir köye, bir havzaya 200 kilogram yağış düşmesi gibi beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalacağımız dünyanın her yeri için geçerli. Önemli olan tedbirli olmak, aşırı yağışların can kaybına yol açmasının önüne geçmek. Bunun için bütün ekiplerimizle 7-24 vatandaşlarımızın emrindeyiz ve yanındayız."

"Uyarı başka il için verilse de diğer illerde hiç beklenmedik ani yağışlarla karşı karşıya kalabiliriz"

Ülke genelinde yağış durumlarına ilişkin son verileri hem Meteoroloji hem de AFAD'ın sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Karadeniz'in belli bir kesimi ve Doğu Anadolu için sarı ikaz verildi. Şu anda sadece Ordu için turuncu ikaz vardı. Turuncu ikaz bizim için önemlidir. Ordu'nun doğu ilçeleri, Samsun sınırı için turuncu ikaz devam ediyor. Dolayısıyla bu bölgede daha fazla risk olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda yağış yok diyerek rehavete kapılamayız. Bazen turuncu ikaz Ordu'da verilir ama sarı ikaz olan Giresun'da, Trabzon'da ya da Rize'de hiç beklenmedik ani yağışlarla karşı karşıya kalabiliriz."

"Amacımız can kayıplarının önüne geçmek"

Memiş, yaklaşık 15 santimetrelik debisi olan suyun bir vatandaşın ayağını yerden kesebildiğini belirterek "Aynı şekilde 35 santimetrelik debisi olan bir su ise bir aracın tekerini yerden kesebiliyor. Vatandaşımız sanıyor ki ben buradan karşıya geçerim. Ama geçemez ya da araç sürücüsü sanıyor ki karşıya geçerim. İkaz edilmesine rağmen bazen vatandaşlarımızın bu şekilde davrandığını kötü örneklerden görüyoruz. Dolayısıyla vefatlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Lütfen vatandaşlarımız ikazlara riayet etsinler. Cami anonslarından, jandarma ve emniyetimizin yaptığı bu ikazlara riayet etsinler. Yeter ki can kaybı olmasın. Can kaybı olmadıktan sonra gerisi devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde giderilir" dedi.

"Maalesef dün itibarıyla Çaybaşı ilçemizde bir can kaybımız var" diyen Memiş, için baş sağlığı diledi.