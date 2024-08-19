Son günlerde yurtta etkisini gösteren yangınlara dair hasar tespit verilerini AFAD başkanı yaptığı açıklamayla duyurdu.

AFAD Başkanı Oktay Memiş'in açıklamaları şu şekilde; "Yangından zarar gören yerleşim hasar ve zarar tespit çalışmaları an itibariyle devam etmektedir. İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın illerimizde toplam 142 yapı orman yangınlarından etkilenmiştir. Bunlardan 11'i yıkık 92'si ağır hasarlı 39'u ise az hasarlıdır. "

Memiş, "Özellikle İzmir ilimizde konut iş yeri ve tarım alanı hasarlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Diğer illerdeki yangınlarda da tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirildi.