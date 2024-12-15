Son dakika gelişmesine göre, Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki Esad rejiminin çökmesinin ardından Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen insanlar için 80 kişilik arama kurtarma ekibi gönderme kararı aldı. Ekip, hapishanede bulunan kişilerin durumunu değerlendirmek ve yardım sağlamak amacıyla bölgeye yönlendirilecek.

Sednaya Hapishanesi ve mahsur kalanlar

Sednaya Askeri Hapishanesi, Suriye'deki en meşhur ve korkulan hapishanelerden biri olarak biliniyor. İnsan hakları ihlalleri ve işkenceleriyle ünlü olan bu hapishane, Esad rejiminin kontrolündeki en sert yönetilen cezaevlerinden biri olarak tarihe geçti. Rejimin çökmesiyle birlikte, hapishanede mahsur kalan insanların durumunun kritik olduğu ifade ediliyor.

AFAD'ın yardım gönderme kararı

AFAD, bölgedeki insani durumu göz önünde bulundurarak hızlı bir müdahale başlatmak amacıyla, 80 kişilik bir arama kurtarma ekibi gönderme kararı aldı. Ekip, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarını yürütecek ve mahsur kalan kişilere yardım eli uzatacak.

Suriye'deki durum ve uluslararası yardımlar

Suriye'deki insani kriz ve rejimin çökmesiyle birlikte, uluslararası yardım organizasyonları da bölgeye yardım göndermek için çalışmalarına hız vermiş durumda. AFAD, bölgedeki acil müdahale kapasitesini artırarak, mağduriyetleri azaltmayı hedefliyor.