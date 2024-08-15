Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşlara gönderdiği SMS mesajı ile açık alanlarda ateş yakılmaması gerektiğini ve bu konuda uyarıların yapılmasını talep etti.

Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan uyarıya göre, meteorolojik koşullar nedeniyle önümüzdeki 10 gün boyunca ateş yakılmaması gerekiyor.

Vatandaşlara uyarı

AFAD’ın mesajında, vatandaşlardan açık alanlarda ateş yakmamaları ve ateş yakanları derhal uyarmaları istendi. Ayrıca, ateş yakılması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiği vurgulandı.

Uyarı, orman yangınlarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yapıldı. Yetkililer, özellikle sıcak hava ve rüzgar koşullarının yangın riskini artırdığını belirtti.