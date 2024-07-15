KABİL (AA) - Afganistan'da Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla, 8 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine direnirken hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Kabil Büyükelçiliğindeki törene büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra Afganistan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri de katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ile başlayan törende, şehitler için dualar okundu.

Ayrıca, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisiyle de darbe girişimine direnenler bir kez daha hatırlandı.

Askeri Ataşe Binbaşı Levent Polat ve Komiser Zeynep Toker, o gün yaşadıklarını anlattı ve günün önemine dair konuşmalar yaptı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal da konuşmasında, FETÖ'nün insanların manevi duygularını suistimal ederek devlet kademelerine sızdığını aktardı.

FETÖ'nün aynı zamanda casusluk şebekesi gibi çalışarak Türkiye'nin ulusal güvenliğini de hedef aldığının altını çizen Ünal, halkın birlik ve beraberlik içinde bu komplonun önüne geçtiğini belirtti.

Ünal, "Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direnişi ve mücadele ruhunu toplumsal hafızada her daim diri tutmak en önemli vazifelerimizdendir. FETÖ'nün hain darbe girişimi bize, hepimizin gayet iyi bildiği bir gerçeği yeniden gösterdi. Bu millet esaret altına girme tehlikesine karşı hürriyetine canı pahasına sahip çıkar." ifadelerini kullandı.











