İlk Türk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale'nin hayatını konu alan "Afife" oyununun provaları başladı. 14 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde prömiyerini yapacak olan oyunda Demet Evgar, Afife Jale'yi canlandıracak.

Serdar Biliş'in yönetmenliğini üstlendiği ve Selin Cankı Ceylan tarafından kaleme alınan oyunun oyuncu kadrosunda Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Öyküsu Okur, Basma Seiba ve Ekremcan Arslandağ gibi isimler bulunuyor.

Prömiyer biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenirken, "Afife" oyunu 15 Eylül'de ve 20-21 Ekim tarihlerinde yeniden sahneye çıkacak. Bu özel yapım, Afife Jale'nin hayatı ve tiyatro dünyasındaki mücadelesini sahneye taşıyarak izleyicilere ilham verecek.