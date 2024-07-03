Afrika'da kuraklık ve iç çatışmalar nedeniyle milyonlarca insan açlık tehdidi altında olduğunu kaydeden Afrika-Türkiye İş Birliği Platformu Başkanı Osman Genç, BM ve uluslararası yardım kuruluşları acil önlem almazsa kitlesel ölümler kaçınılmaz olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Afrika-Türkiye İş Birliği Platformu Başkanı Osman Genç, iklim değişikliği ve kıtlık uyarısında bulundu

Genç, küresel iklim değişikliğinin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Afrika kıtasında, kuraklığın sebep olduğu kıtlık tehlikesi giderek büyüdüğüne dikkati çekti.

Bu insani drama dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması yapan Afrika-Türkiye İş Birliği Platformu Başkanı Osman Genç, Nijerya’nın kuzeydoğusu ile Sudan’da açlıktan ölüm oranlarında ciddi artış olduğunu belirtti. Genç, Sudan’da iç savaş nedeniyle milyonlarca kişinin ülke içinde daha güvenli yerlere ve komşu ülkelere göç ettiğini, Nijerya’nın kuzeydoğusunda ise 15 yıldır devam eden iç isyan ve terör olayları nedeniyle yaklaşık 3 milyon kişinin çeşitli kamplarda hayat mücadelesi verdiğini ifade etti. Genç, her iki bölgede de Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yürütülen gıda yardımlarının fon yetersizliği nedeniyle durma noktasına geldiğini belirtti.

KİTLESEL ÖLÜMLER KAPIDA

Genç, Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yayınlanan raporlara göre, Sudan’da iç savaş nedeniyle yerlerinden edilen yaklaşık 6 milyon kişinin çok acil gıda yardımına ihtiyacı olduğunu, güvenlik endişesi nedeniyle iç göçe maruz kalan bu nüfus içinde özellikle son 6 aylık dönemde yaşlılar ve çocuklar gibi dezavantajlı gruplarda açlığa bağlı ciddi ölüm kayıtları olduğunu açıkladı. Nijerya’nın kuzeydoğusunda kamplarda kalan 3 milyon kişinin ise son 3 aylık dönemde günde bir öğün yemeği temin etmekte dahi zorlandığını belirtti.