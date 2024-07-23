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Jandarma ekipleri, B.D.’nin izini sürerek, Bolvadin ilçesinde yaptığı operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan B.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, ilçede aranan şahısları yakalamak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Yapılan araştırmalarda, B.D. isimli şahsın kasten yaralama suçundan dolayı 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Afyonkarahisar 'da, kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

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