Afyonkarahisar'da, kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
4 yıl hapis cezasıyla aranıyordu
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, ilçede aranan şahısları yakalamak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Yapılan araştırmalarda, B.D. isimli şahsın kasten yaralama suçundan dolayı 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Cezaevine gönderildi
Jandarma ekipleri, B.D.’nin izini sürerek, Bolvadin ilçesinde yaptığı operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan B.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA