AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da baba-çocuk ilişkisini güçlendirmek, aileler arası sosyal ilişkilerin ve dostlukların pekişmesi amacıyla "Baba-Çocuk Kampı" düzenlenecek.

Kamp, Afyonkarahisar Valiliği, belediye, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliği ile 12-14 Temmuz'da Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyon kapsamında simülatör oyunlar, frizbi, survivor, kule, bataklık, arşimet, örümcek ağı, tangram, saka, kanal, rota ve nostaljik oyunların yanı sıra çocuk sineması, bir birinden eğlenceli çocuk etkinlikleri ve gezi turları da yapılacak.

Kamp kayıt ücretleri ile Afyon Motor Spor Merkezi'nde "Baba Çocuk Kampı Hatıra Ormanı" kurulacak ve her baba çocuk her biri fidanını kendi dikecek.

Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Çocuklara ve ailelere yönelik proje ve etkinler düzenlemeye devam edeceğiz. Yapılacak bu kamp ile baba-çocuk ilişkisini geliştirmek ve güçlendirmek temel amacımız. Ailelerin ve çocukların güvenle şehrimize gelmesi ve unutulmaz anlar yaşayarak buradan ayrılması en büyük arzumuz." ifadesini kullandı.