Afyonkarahisar’da Dev Operasyon! 11 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonlarda 11 kişiyi yakalayarak önemli bir başarıya imza attı. Yapılan denetimlerde çeşitli yasa dışı ürünler ve kaçaklar ele geçirildi.

Hapis cezası olan 6 kişi ve aranan 5 şahıs yakalandı

Emniyet ekipleri, nitelikli yağma ve basit yaralama suçlarından toplamda 21 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan bir kişi dahil olmak üzere, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 6 kişiyi yakaladı. Ayrıca, adli para cezasıyla ifadesi alınacak 5 kişi de operasyon kapsamında gözaltına alındı. Toplamda 11 kişi, çeşitli suçlardan dolayı yakalanarak adli işlemlere tabi tutuldu.

Şok uygulamalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 19 şok uygulama sırasında, 1,063 kişi ve 253 araç üzerinde detaylı sorgulamalar yapıldı. Denetimler sonucunda 11 araca 14,400 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, yapılan aramalarda 1,6 gram uyuşturucu madde, 103 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 16 bıçak ve 15 çeşitli fişek ele geçirildi.