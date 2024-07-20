AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

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Ö.A. (51) idaresindeki 35 AOF 917 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Emirin köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan E.A. (48), F.A. (23), N.K. (25), A.A. (16), B.A. (9), A.K. (7) ve D.K. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: aa