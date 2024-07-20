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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan E.A. (48), F.A. (23), N.K. (25), A.A. (16), B.A. (9), A.K. (7) ve D.K. (6) yaralandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar'da oda ve borsa meclis üyeleriyle bir araya geldi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar'da oda ve borsa meclis üyeleriyle bir araya geldi

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