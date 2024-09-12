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Olay, Sinanpaşa'nın Güney beldesi mevkiinde meydana geldi. H.Ç'nin kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak araziye düştü. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde bir hafif ticari aracın araziye düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

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