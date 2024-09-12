Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde bir hafif ticari aracın araziye düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kazanın detayları 

Olay, Sinanpaşa'nın Güney beldesi mevkiinde meydana geldi. H.Ç'nin kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak araziye düştü. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

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Yaralılar hastaneye kaldırıldı 

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA