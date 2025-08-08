Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde örnek bir dayanışma ve yardımseverlik hikayesi yaşandı. Ece Mahallesi’nde yaşayan bir hayırsever, kendi tarlasında yetiştirdiği tam 20 ton patatesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Tırlarla mahalleye getirilen patatesler, 20 kilogramlık çuvallar halinde paketlenerek ihtiyaç sahibi ve mahalle sakinlerine ulaştırıldı. Dağıtım alanında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar bu anlamlı destekten büyük memnuniyet duydu.

Sandıklı halkı, bu dayanışma hareketiyle yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergileyen hayırsevere teşekkür etti. Böyle güzel hareketlerin toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmesi umut ediliyor.