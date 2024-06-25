Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Akgün köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö., yönetimindeki 03 HN 161 plakalı kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarpıp devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri devrilen kamyonun sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Editör: Engin Keskin