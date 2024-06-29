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İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma ekipleri iz takip köpekleri ve AFAD'ın desteğiyle arama başlattı.

Dereçine beldesinde H.E, (78) tarla ya gitmek üzere evden traktörle ayrıldı.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kayıp olarak aranan 78 yaşındaki kişi bulundu.

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