AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kayıp olarak aranan 78 yaşındaki kişi bulundu.
Dereçine beldesinde H.E, (78) tarlaya gitmek üzere evden traktörle ayrıldı.
H.E'den haber alamaya yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma ekipleri iz takip köpekleri ve AFAD'ın desteğiyle arama başlattı.
H.E. arama çalışması sonrası tarlasından yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından H.E. Sultandağı Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: aa