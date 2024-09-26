Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Yusuf Ö., hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 23 Eylül 2024 tarihinde Yunus Emre Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi.

Kazanın detayları

Plakasız ve tescilsiz motosiklet kullanan Yusuf Ö., 17 yaşındaki Ziya U.'nun yönetimindeki benzer özellikteki bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de ağır yaralandı ve olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Yusuf Ö., ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü hayatını kaybetti. Cenazesi, hastaneden alındıktan sonra memleketi Sandıklı'nın Akin köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından görüntüler, polis tarafından inceleme altına alındı.