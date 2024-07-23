Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu duvara çarpan otomobilde biri çocuk, iki kişi yaralandı.

Olay, Ekizce köyü yakınlarında meydana geldi. G.A.K. yönetimindeki 19 HB 619 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç durdu, kazada sürücü ve 12 yaşındaki A.N.K. yaralandı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlatarak kaza ile ilgili soruşturma başlattı.