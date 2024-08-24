Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde ilginç bir protesto olayı yaşandı. Mahalledeki çöp konteynırlarının yaklaşık bir haftadır boşaltılmaması üzerine, A.A. isimli vatandaş duruma tepki göstermeye karar verdi.

Kendisine ait çekiciye çöp konteynırını yükleyen vatandaş, bu konteynırı Afyonkarahisar Belediyesi’nin önüne getirdi. Belediye binasının önüne çekiciyle gelen A.A., konteynırı indirdikten sonra içindeki çöpleri yanına getirdiği kürek ile belediyenin önüne boşalttı. Bu sıra dışı protesto hareketi, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.

Protesto videosu gündem oldu

A.A.’nın protesto eylemi, bölgedeki başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük bir ilgi gördü. Vatandaşın, temizlik hizmetlerinin aksamış olmasından duyduğu rahatsızlık, sosyal medya kullanıcıları tarafından destek buldu. Bazı yorumlarda, yerel yönetimlerin hizmet eksikliklerini daha hızlı çözmesi gerektiği vurgulandı.

Belediyeden açıklama gelmedi

Olayın ardından Afyonkarahisar Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, yaşanan olayın ardından yetkililerin konuya yönelik adım atması bekleniyor. Vatandaşların temizlik hizmetleri konusunda yaşadığı sorunlar, yerel yönetimlerin daha dikkatli ve hızlı çözümler üretmesi gerektiğini ortaya koyuyor.