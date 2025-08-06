Afyonkarahisar'da suç ve suçlulara karşı kararlı mücadelesini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftalık denetim ve operasyonlarında önemli sonuçlar elde etti. Toplam 7 bin 784 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı.

28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalar ve operasyonlar; öğrenci yurtları çevresi, mesire alanları ve yoğun bölgelerdeki kontrollerle desteklendi. Aralarında “Kasten Yaralama”, “Hürriyeti Yoksun Kılma”, “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” gibi ciddi suçlardan aranan kişilerin de bulunduğu 20 hükümlü ve 7 ifadesi alınacak kişi olmak üzere toplam 27 şahıs yakalandı.

Denetimler kapsamında 7 bin 784 kişinin GBT sorgusu yapılırken, bin 410 araç da kontrolden geçirildi. Uygulamalarda; 3 av tüfeği, 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 15 bıçak, 16 fişek, 89 adet sentetik ecza ve uyuşturucu emdirilmiş 8 peçete ele geçirildi.

Cezai işlemler ve yakalamalar

Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda trafik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunan 43 kişiye 157 bin 970 TL, 58 araca ise toplam 992 bin 221 TL idari para cezası kesildi.

Kumar oynanması için yer temin eden 1 kişi hakkında işlem başlatılırken, 4 kişiye de 36 bin 988 TL para cezası uygulandı. Söz konusu iş yeri ise geçici süreyle kapatıldı.

İl merkezinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik operasyonlarda ise çalınan bir otomobil ile 16 parça giyim eşyası ele geçirildi. Ayrıca, Emniyet’e yapılan ihbar üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 2 bin 400 Euro tutarındaki buluntu para, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.