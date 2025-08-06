Ticaret Bakanlığı, son günlerde artan dolandırıcılık teşebbüslerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık ismini kullanarak kişi ve kurumlardan para talep eden kişilerin suç işlediğini belirten açıklamada, vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan kamuoyu duyurusunda, özellikle resmi kurum izlenimi yaratılarak yapılan para taleplerinin tamamen sahte ve yasa dışı olduğu belirtildi. Açıklamada, bu yöntemle hem vatandaşların hem de kurumların hedef alındığı ve ciddi mağduriyetler yaşanabildiği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bazı kötü niyetli kişiler ve gruplar, Ticaret Bakanlığımızın ismini kullanarak vatandaşlarımızdan veya işletmelerden para talep etmektedir. Bu girişimlerin tamamı yasa dışıdır. Hiçbir kamu kurumu vatandaşlardan doğrudan para talebinde bulunmaz” denildi.

Vatandaşlara Açık Çağrı

Bakanlık, vatandaşların bu tarz girişimlerle karşılaştıklarında mutlaka resmi mercilere başvurmalarını istedi. Açıklamada, “Bakanlığımızın adı kullanılarak yapılan bu tür teşebbüsleri ciddiye almayınız. Şüpheli durumları vakit kaybetmeden emniyet birimlerine ve doğrudan Bakanlığımıza bildiriniz. Bu sayede dolandırıcıların tespit edilmesi ve yargı önüne çıkarılması kolaylaşacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yasal süreç başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, kurumsal itibarını hedef alan bu girişimlere karşı yasal süreçlerin başlatıldığını da açıkladı. Dolandırıcılık şebekelerinin takibi için emniyet güçleriyle iş birliği içerisinde hareket edildiği ve bu kişilerin adli mercilere sevk edildiği duyuruldu.