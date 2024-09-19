Afyonkarahisar’da 16 yıl 6 ay 11 gün hapis cezasıyla aranan H.D., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Operasyonun detayları

Yapılan titiz incelemeler sonucunda, H.D.’nin 3 ayrı suçtan dolayı 16 yıl 6 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. JASAT ekipleri, H.D.’nin izini sürdü ve Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde akrabalarının evinde saklandığını tespit etti. H.D. burada yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Tutuklandı

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.