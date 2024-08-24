Afyonkarahisar'da freni patlayan saman balyası yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sekiz araca çarpmasıyla iki kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Dinar ilçesinde dün 18.15 sıralarında Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkiinde freni patlayan saman balyası yüklü TIR devrildi.

TIR ve sekiz aracın karıştığı trafik kazasında ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada, 03 L 2245 plakalı otomobildeki Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, üçü ağır 12 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, Sandıklı ve Dinar'daki hastanelere götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde hızla ilerleyen TIR'ın bir otomobile çarpıp, otomobili trafik işaret levhasına sıkıştırması ve kavşaktan geçmeye çalışan diğer otomobile çarpıp devrilmesi yer aldı.