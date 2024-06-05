Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, Avrupa'daki gurbetçilerin bayram tatili için rezervasyon yaptırmaya başladığını belirterek, şehirdeki termal otellerin doluluk oranının yüzde 80'e yaklaştığını ifade etti.

Termal ve Sağlık Turizminin Gözdesi: Afyonkarahisar

Afyonkarahisar, termal ve sağlık turizmi ile öne çıkan bir şehir olarak yaklaşık 27 bin yatak kapasitesine sahip. Şehirde, beş yıldızlı otellerin de dahil olduğu birçok tesis, tatilcilerin tercihi oluyor. Tatilciler, hem dinlenme fırsatı buluyor hem de şifalı sulardan faydalanarak sağlıklarına katkı sağlıyor.

Artan Rezervasyonlar ve Yüksek Doluluk Oranı

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, yaz sezonu öncesi Kurban Bayramı ile birlikte termal otellerdeki rezervasyonların hızla arttığını söyledi. Gümüşhan, gurbetçilerin Afyonkarahisar'daki termal tatil tercihleri sayesinde otellerin yüksek doluluk oranlarına ulaştığını belirtti.

“Gurbetçiler Afyon’daki otelleri tercih ediyor”

Haziranda okulların kapanması ve yaz tatili sezonunun açılmasıyla Afyonkarahisar'daki termal otellerde dolululuk oranının yüksek olacağını vurgulayan Gümüşhan, şöyle konuştu: "Kurban Bayramı ile Avrupa'daki gurbetçilerimiz hareketlenmeye başladı, rezervasyonları sormaya başladılar. Onlar da yaz tatili için Afyonkarahisar'da termal tatil tercih ediyor. Gurbetçilerimiz, bu yaz aylarında Afyonkarahisar'da termal turizmin dolu geçmesine çok büyük katkı sağlayacak. Biz, yine Afyonkarahisar'ı tercih eden misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız." Gümüşhan, Kurban Bayramı öncesi Afyonkarahisar'daki termal otellerde konser, eğlence ve çeşitli aktiviteler için hazırlıkların yapıldığını dile getirdi.

"Tatilcilerin ellerini çabuk tutmalarında fayda var"

Kentin gastronomisinin yanı sıra Frigya'daki tarih, kültür ve doğa turizmine dikkati çeken Gümüşhan, şöyle devam etti: "Bayram tatiliyle şehrimizdeki termal otellerimizin doluluk oranı yüzde 80'e yaklaştı. Rezervasyon için sorgular devam ediyor ancak zaman daraldıkça yer bulunamayabilir. O yüzden tatilcilerin ellerini çabuk tutmalarında fayda var." Gümüşhan, gelenlerin Frig Vadisi'ndeki Ayazini köyü ile Emre Gölü arasında zaman geçirebileceğini, sıcak hava balonu uçuşu da deneyimleyebileceğini sözlerine ekledi.