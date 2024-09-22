Afyonkarahisar, Türkiye'nin en önemli lokum üretim merkezlerinden biri olarak bilinirken, kaymaklı, cevizli ve fındıklı başta olmak üzere 250'ye yakın lokum çeşidi üretiliyor. Hem yurt içi hem de yurt dışından büyük talep gören Afyon lokumlarında bu yıl ihracat rakamlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSÜ) Meclis Üyesi ve Şekerleme ve İçecek Meslek Grubu Komisyon Üyesi Ahmet Akkent, geçen yılın 8 aylık döneminde 1 milyon 350 bin dolar olan lokum ihracatının, bu yılın aynı döneminde 650 bin dolara gerilediğini açıkladı.

Hammadde maliyetleri ihracatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da geleneksel lokum üretiminin yanı sıra farklı kuru yemişler ve meyvelerle hazırlanan spesifik ürünlerin de üretildiğini belirten Akkent, lokumların İngiltere, ABD, Orta Doğu ve Rusya gibi pek çok ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Ancak, artan ham madde maliyetleri ve döviz paritelerindeki dalgalanmanın ihracatı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Akkent, "Geçen yıl meyveli lokumların toptan satış fiyatı 60-70 TL iken, bu yıl 100-110 TL’ye yükseldi. Çerezli ve kuru yemişli lokumlar ise geçen yıl 100-110 TL’den satılırken, bu yıl fiyatlar 170-250 TL'ye kadar çıktı. Artan maliyetler ihracatımızı olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

Afyonkarahisar, Türkiye'nin köklü lokum üretim merkezlerinden biri olarak dünya çapında adını duyurmaya devam ediyor, ancak maliyetlerdeki artış ve döviz kurlarındaki değişimler ihracat rakamlarını baskı altında tutuyor.