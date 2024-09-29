Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Alpagut köyü Hıdırlı Mahallesi’nde gerçekleşen trajik olayda, 80 yaşındaki Hüseyin Ortakcı, ağabeyinin eşi Gülsiye Ortakcı’yı tabanca ile vurduktan sonra intihar etti. Olay, köyde büyük bir şok ve üzüntüye yol açtı.

Olayın detayları

Karabük’ün sakin ve huzurlu köylerinden biri olan Alpagut, sabah saatlerinde dehşet dolu bir olayla sarsıldı. 80 yaşındaki Hüseyin Ortakcı, evinin koridorunda ağabeyinin eşi 72 yaşındaki Gülsiye Ortakcı’yı tabanca ile vurarak öldürdü. Yaşlı adam, cinayetin ardından yatak odasına geçti ve aynı silahı kullanarak intihar etti.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen ekipler, Hüseyin Ortakcı ve Gülsiye Ortakcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Eflani Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde Cumhuriyet savcısının yaptığı detaylı incelemeler sonrası, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.