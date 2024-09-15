Gözyaşları ve beyin aktivitesi

Araştırmalara göre, kadınların gözyaşlarına maruz kalan erkeklerde saldırganlık seviyesi %40 oranında azalıyor. Beyin görüntüleme sonuçları, gözyaşlarını koklayan erkeklerde saldırganlıkla ilişkili beyin bölgelerinin aktivitesinin düştüğünü gösteriyor.

Duygusal etkilerin biyolojik yansıması

Bilim insanları, kadınların gözyaşlarının erkekler üzerindeki etkisinin yalnızca duygusal olmadığını, aynı zamanda biyolojik bir tepki tetiklediğini ortaya koyuyor. Bu bulgular, gözyaşlarının insan ilişkilerinde nasıl bir role sahip olduğunu daha iyi anlamamızı sağlıyor.