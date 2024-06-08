AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da çiftçiler, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla hayata geçirilen Tarım Park'taki makine ve ekipmanlar sayesinde modern tarım yapıp üretimini artırıyor.

Valilik tarafından 2022 yılında, kentteki çiftçilerin ihtiyaç duyduğu makine alet ve ekipmanlara rahat ulaşımını sağlamak, tarımsal ürün çeşitlilik ve verimi artırmak amacıyla İl Özel İdaresi kaynaklarıyla Tarım Park Projesi hayata geçirildi.

Çiftçiler, İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurup şeker pancarı, patates, taş toplama, balya, tarla sürme gibi işleri için Tarım Park'ta bulunan 54 farklı türdeki 161 tarım aracını uygun bir ücret karşılığında kiralıyor.

Geçmiş yıllarda temin etmede güçlük çektikleri araçlara devlet desteği sayesinde daha kolay şekilde ulaşıp modern tarım yapan çiftçiler, bu sayede arazilerini tarıma kazandırarak ürün çeşitliliğini artırıp üretimlerini artırıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, AA muhabirine, 2022 yılında faaliyete giren Tarım Park'ın tarımsal makine anlamında güçlü bir altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Tarım Park sayesinde çiftçilerin her türlü makineye ulaşabildiklerini ve onlara kolaylık sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Hüseyinoğlu, "Bölgemizdeki çiftçilerimizin bütün makineleri teminde zorluk çektiklerinden dolayı burada bir Tarım Park alanı kurduk. Bu Tarım Park alanındaki makineleri çiftçilerimize düşük ücretlerle kiralama yoluna gidiyoruz. Özellikle makinelerin büyük bir kısmı İl Özel idaresi başta olmak üzere Doğu Anadolu Projesi'nden (DAP) projelerle aldığımız makineler var. Burada toplamda 54 farklı türde 161 tarım makinesi var." diye konuştu.

- "Şimdiye kadar 1650 çiftimize makine kiraladık"

Hüseyinoğlu, araçların içerisinde pulluk, balya, koyun banyo, toprak ile taş toplama makinesi gibi çok sayıda araç olduğunu anlattı.

Bu çeşitli makinelerle vatandaşların tarlasını işlemesini ve daha yüksek verim elde etmesini sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Hüseyinoğlu, "Her üretici bütün toprak işleme makinelerini satın alamıyor. Bu anlamda uygun ücretlerle kiralama yoluna gidiyoruz. 3 yıl içerisinde, şimdiye kadar 1650 çiftimize makine kiraladık. Özellikle patates, pancar söküm ve dikim makinesi gibi birçok makinemiz bulunmaktadır." dedi.

Modern tarımla üretimin arttığını hatırlatan Hüseyinoğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız bu konuda buraya gelip makine kiralarken, aynı zamanda arkadaşlarımız, ziraat mühendisliği anlamında da bilgilendirme yapıyor. Makinenin kullanımından, toprağı ne kadar sürmeleri ve tohumun ne kadar derinliğe atılması gerektiğine kadar bilgilendirmeler yapıyorlar. Tarım çok kritik bir iş. Yani dededen kalma yöntemlerle biz bunu yapmaya çalışıyoruz ama artık tarımda yüksek verim elde etmemizin ve gıdanın çok önemli olduğu dünyada bizim de verimimizi artırmamız gerekiyor."

- "Talepler yoğun, makine çeşitlerimizi ve sayısını artırmaya çalışıyoruz"

Kentte son yıllarda patates ve ayçiçeği gibi ürünlerin ekiminde artış yaşandığını dile getiren Hüseyinoğlu, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin Tarım Park'taki araçlarla ilgili talepleri yoğun. Özellikle projelerimizi yapıp makine çeşitlerimizi ve sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili Serhat Kalkınma Ajansına ve diğer kurumlara projeler sunduk. Çünkü bazı makinelere talep çok fazla olduğu için elimizdeki makineler yeterli gelmeyebiliyor. Bundan dolayı elimizden geldiğince bu makine parkımızı geliştirip daha fazla çiftçiye hizmet vermeye çalışıyoruz."

Çiftçilerden Erkan İncekaya ise araçlardan iyi faydalandıklarını belirterek, "Araçlardan çok memnunuz. Bu araçlar olmasaydı tarımdaki ağır işleri yapamazdık. Kendi imkanlarımızla bu araçları alamazdık. Çok faydasını gördük ve hiç mağdur olmadık. Herkes istediği malzemeyi alıp işini bitirdikten sonra teslim ediyor. Hemen hemen her aracı kullandım." ifadelerini kullandı.

Yaşar Akman da bütün araçları kullanıp faydalandıklarını ve çiftçilerin malzemeleri daha dikkatli kullanması gerektiğini belirtti.