Öğretmenlik için yeni bir döneme giriliyor! Artık öğretmen olmayı hedefleyenler, sadece yazılı sınav başarısı ile değil, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile seçilecek. Bu yeni sistemde adaylar, 14 ay süren yoğun bir eğitim programına tabi tutulacak ve eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar öğretmen olarak atanacak. Ayrıca, bu 14 aylık süreç boyunca adaylara toplamda 400 bin TL ödeme yapılacak.

AGS ile yeni dönem başlıyor

KPSS ile öğretmen atama dönemi sona ererken, yerine AGS ve Milli Eğitim Akademisi modeli getiriliyor. Yeni modelde, öğretmen adayları ilk kez 13 Temmuz'da uygulanacak AGS ile başvuracaklar ve ardından 14 aylık kapsamlı bir eğitim sürecine dahil olacaklar.

Adaylar bu süreçte ‘aday öğretmen’ statüsünde olacak ve toplamda 400 bin TL ödeme alacaklar. Eğitimlerinin sonunda, başarılı olanlar teorik sınav ve uygulamalı okul değerlendirmeleri sonucunda sıralanacak ve atanacakları okulları tercih edecekler. Ancak, başarı gösteremeyen adaylar, sistem dışı kalacak ancak bir sonraki dönemde yeniden AGS'ye başvurarak şanslarını deneyebilecekler.

Eğitim her ilde olmayacak

Yeni sistemde Milli Eğitim Akademileri her şehirde kurulmayacak. Bakanlık, bu eğitim merkezlerini mevcut hizmet içi eğitim tesisleriyle entegre ederek, adayların konaklama masraflarını minimize edecek.

Bu model, öğretmen adaylarının daha kapsamlı ve uygulamalı bir eğitim alarak meslek hayatına atılmalarını sağlayacak. Yeni sistemin kalıcı hale gelmesi bekleniyor.