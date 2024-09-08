Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında ağustos ayında en yüksek satış rakamlarına ulaşan markalar belli oldu. Verilere göre, Fiat, Renault ve Ford ağustosta en fazla satış yapan markalar olarak sıralandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından sağlanan verilere göre, ağustosta otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artış göstererek 90 bin 134 adede ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları 69 bin 288, hafif ticari araç satışları ise 20 bin 846 olarak gerçekleşti.

En fazla satış yapan markalar

Geçen ay binek ve hafif ticari araç toplam satışlarında Fiat, 11 bin 135 adetle ilk sırada yer aldı. Renault, 9 bin 742 adetle ikinci, Ford ise 8 bin 159 adetle üçüncü sırada bulunuyor. Volkswagen, 6 bin 611 adetle dördüncü, Opel ise 5 bin 315 adetle beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında ilk 5

Ağustos ayında binek otomobil satışlarında liderliği Renault, 8 bin 626 adetle üstlendi. Fiat, 6 bin 760 adetle ikinci, Volkswagen ise 5 bin 284 adetle üçüncü sırada yer aldı. Hyundai, 4 bin 154 satışla dördüncü olurken, Chery 3 bin 643 adetle beşinci sırada konumlandı.

Lüks otomobil satışları

Lüks otomobil segmentinde ise ağustosta en fazla satış yapan markalar arasında DS, Porsche ve Lexus öne çıktı. DS markası 95 adet, Porsche 78 adet, Lexus ise 66 adet lüks araç sattı. Maserati 25, Jaguar 3, Ferrari 2, Bentley, Lamborghini ve Aston Martin ise birer araç satış rakamına ulaştı.

Hafif ticari araç satışları

Hafif ticari araç pazarında Ford, 5 bin 814 adetle ilk sırayı alırken, Fiat 4 bin 375 adetle ikinci, Peugeot ise 2 bin 210 adetle üçüncü oldu. Citroen 1825 ve Opel 1720 satışla sırasıyla dördüncü ve beşinci sıradalar.