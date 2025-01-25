Milletvekilliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde Balıkesirlilerin gönlünde taht kuran Ahmet Akın, ORC Araştırma şirketinin “14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerine Göre” CHP’nin oy oranını en çok artıran siyasetçiler listesinde 4. sırada yer aldı.

ORC Araştırma şirketi, "14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerine Göre" CHP'nin oy oranını en çok artırdığı iller ve oy artışına katkı sağlayan başlıca isimleri açıkladı. Balıkesir’de CHP’nin oylarını en çok artıran siyasetçi ise Ahmet Akın oldu. “Balıkesir Benim Ailem” diyerek toplumun her kesimine yönelik hizmet üreten, sorunları dinleyen ve anında çözüm geliştiren Akın, ORC’nin araştırma raporuna göre Balıkesir’de yüzde 6,2’lik oy artışıyla CHP’nin büyük bir çıkış yakalamasına imza attı. İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi illeri geride bırakan Akın yalnızca projeleriyle değil, vatandaşlarla kurduğu samimi ve şeffaf iletişimle de takdir topluyor.