Ahmet Anıl Ceylan Eylül Ayı Zafer Ayıdır

Manisa, 8 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gurur içinde kutladı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, şehrin tarihindeki önemli anları yad etmek ve bağımsızlık mücadelesini hatırlamak amacıyla düzenlendi. Törende Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ayrıntıları ve konuşmalar

Törenin ilerleyen bölümlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Konuşmasında Ceylan, “Manisa'nın kurtuluşunun 102'nci yılı kutlu olsun. Eylül ayı milletimizin tarihinde altın harflerle yazılı zaferlerin ayıdır. 30 Ağustos'un şanlı zaferleriyle başlayan kurtuluş mücadelemiz 9 Eylül'de düşmanın İzmir'de denize dökülmesiyle taçlanmış ve asil milletimize umut dolu yeni bir sayfa açmıştır,” dedi. Ceylan, Manisa'nın 26 Mayıs 1919'da işgal edildiğini ve 8 Eylül 1922'de özgürlüğüne kavuştuğunu vurgulayarak, “Düşman işgali sırasında şehrimiz yerle bir edilmiştir. Bu acı tablo bize bağımsızlığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır” diye konuştu.

Şiirler ve gösteriler

Konuşmanın ardından öğrenciler, günün anlam ve önemine dair yazdıkları şiirleri okudu. Ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Bayat Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün dans gösterileri gerçekleştirildi. Tören, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın sergilediği tüfekli gösteri ile izleyicileri gururlandırdı. Etkinlik, Spil Dağcılık Kulübü üyelerinin 30 Ağustos'ta başlattığı “Zafer Yürüyüşü” kapsamında taşıdıkları Türk bayraklarını protokol üyelerine teslim etmesiyle sona erdi.

Katılımcılar ve protokol

Törene Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları ve diğer protokol üyeleri katıldı.