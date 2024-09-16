Bir süredir beyin tümorü tedavisi gören spor yazarı Ahmet Çakır yaşam mücadelesini kaybetti. Ahmet Çakır 72 yaşında vefat etti.

1952 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen Çakır, 1960 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. 1969'da, öğrenim gördüğü Sultanahmet Ticaret Lisesi'nden ayrılıp askere gitti. 1978'de Beyoğlu Akşam Lisesi'ni, 1982'de ise İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Ahmet Çakır, Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah-Fotomaç ve Radikal gazetelerinde çalıştı.

TRT’de basın hayatına giren Çakır, 1977’de başladığı yazarlık serüvenine önemli kitaplar ve sayısız köşe yazısı sığdırdı. 1995’te yayımladığı “Galatasaray Tarihi” isimli kitap, yüz binlerin evine girdi ve 16 yıl içinde 7 kez baskıya girdi. Fatih Terim’in hayatını anlatan “O Bir İmparator” isimli kitabı ise 2000 yılında çıktı. Galatasaray’ın kuruluşunun 100. yılı anısına “Yüzyılın Aslanı” adlı bir kitabı da olan Ahmet Çakır, ölümünün 20. yılına atfen Metin Oktay için “Taçlı Kral: Metin Oktay” isimli bir eser yayımladı.

1982'de, Dostun Ölümü adlı Varlık Yayınevi'nden yayınlanan ve çeşitli öykülerin toplandığı kitap, Akademi Kitabevi tarafından verilen Öykü Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Yazdığı radyo oyunları çeşitli tarihlerde, çeşitli radyo kanallarında yayınlandı.