Kaldırımlarda işgale geçit verilmedi
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ahmetli ilçesinde kaldırım işgallerine karşı denetim uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde, yayaların kullanımına ayrılmış alanların amacı dışında kullanımına izin verilmedi.
Kaldırımları işgal eden motosikletler bulundukları yerden kaldırılırken, işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Ekipler, uygulamaların esnaf ve vatandaş hassasiyeti gözetilerek yürütüldüğünü belirtti.
Denetimlerde iş birliği sağlandı
Denetim çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Trafik Zabıta ekipleri ve Ahmetli Belediyesi Zabıta Amirliği personeli de katıldı. İş birliği içerisinde yürütülen uygulamada, kaldırımların yaya kullanımına uygun hale getirilmesi sağlandı.
Kaldırım denetimleri kent genelinde sürecek
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yaya güvenliğini sağlamak ve kamuya ait alanların doğru kullanımı için kaldırım işgallerine yönelik denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.