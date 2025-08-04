Su krizi açıklamalarına AK Parti’den tepki geldi

İzmir'de yaşanan su kesintileri sonrası açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, AK Parti'yi hedef almasına partiden yanıt geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, yaptığı açıklamada Tugay'ın göreve geldiği günden itibaren sorun çözmek yerine sürekli olarak bahane ürettiğini ileri sürdü.

Kırkpınar, İzmir’in yönetiminin 25 yıldır CHP'de olduğunu vurgulayarak, bu sürede kentteki sorunların çözülmek yerine arttığını ifade etti.

“İzmir’de kronikleşen sorunlar çözülmüyor”

Milletvekili Yaşar Kırkpınar açıklamasında, İzmir'in uzun süredir çözüm bekleyen birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti. Kırkpınar, “Trafik, altyapı, imar, kentsel dönüşüm ve çöp gibi temel problemler her geçen gün artıyor. Şimdi bu sorunlara bir de kooperatif yolsuzluğu eklendi” dedi.

Ayrıca Kırkpınar, yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekerek, “Her yağmurda İzmir’i su basıyor, hala vahşi çöp depolanıyor, kötü kokular şehrin dört bir yanına yayılıyor. Bu durum, çözüm bekleyen sorunların her geçen gün daha da büyüdüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Bu makamlar sızlanma değil, çözüm üretme yeridir”

AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar, açıklamasının devamında Cemil Tugay’a hitaben şunları söyledi: “Bu makamlar ağlama, sızlama makamı değil; hizmet üretme makamıdır. Beceremiyorsan çık açıkla, sorumluluğu başkalarına atma. Mazeret üretmekle bu şehir yönetilemez. Boyunuzdan büyük laflar etmekte çok başarılısınız ama hizmet üretmekte aynı başarıyı göremiyoruz.”

Kırkpınar, İzmir’in geleceği için gerçek çözümlere ve etkin yönetime ihtiyaç olduğunu belirtti.