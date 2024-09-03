SİNEGED, Ahu Tuğba'nın vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirtti. Dernek, yaptığı açıklamada, "Türk Sineması ve Yeşilçam'ın değerli yıldızlarından Ahu Tuğba'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanat dünyasına kattığı eşsiz değerler ve sinemamızda bıraktığı silinmez izlerle Ahu Tuğba, daima hatırlanacaktır. Bu büyük kayıp karşısında derin bir keder içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Cenaze Töreni Tarihi Henüz Belirlenmedi

Ahu Tuğba'nın cenaze programının detayları hakkında bilgi veren SİNEGED, Amerika’daki uçuş prosedürleri nedeniyle cenaze töreni tarihinin henüz belirlenmediğini duyurdu. Dernek, "Cenaze töreni tarihi belirlenir belirlenmez, kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Bu süreçte, yanlış tarih bilgileri ve duyurulara itibar edilmemesi rica olunur" şeklinde açıklama yaptı.

Başsağlığı Mesajı

SİNEGED, Ahu Tuğba'nın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileyerek, bu zor günlerinde yanlarında olduklarını ifade etti. Dernek, Ahu Tuğba'nın Türk sinemasına olan katkılarını ve hatırasını daima yaşatacaklarını vurguladı.