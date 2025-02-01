Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 2024 yılı Aralık ayında sonlandırıldı. Bakanlık, ödemelerin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin herhangi bir karar almadığını açıkladı.

Aile destek ödemesi bitti mi?

Aile Destek Ödemesi Sonlandı: Aile Destek Paketi ödemeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2024 Aralık ayının sonuna kadar uzatılmıştı, ancak 2025 yılı için bir uzatma kararı alınmadı.

Programın Süresi Bitti: Hazine ve Maliye Bakanlığı, programın süreli olduğunu ve Bakan Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik olarak sona erdiğini bildirdi.

Aile destek ödemesi nedir ve ne kadardır?

Hedef Kitle: Program, gelir durumu düşük ailelere yönelik bir sosyal yardım sağladı. Aylık gelir durumu düşük olan haneler için ödeme yapıldı.

450 TL ve altı gelir: 1.250 TL

450 TL - 911,15 TL arasında gelir: 1.100 TL

911,15 TL - 1.372,30 TL arasında gelir: 950 TL

1.372,30 TL - 5.667,37 TL arasında gelir: 850 TL