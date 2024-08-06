Milyonlarca aileyi ilgilendiren Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yıl sonuna kadar uzatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, program kapsamında yapılacak ilk ödemelerin 9 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

4 milyondan fazla haneye 68 milyar TL destek

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ile iki yıl içinde 4 milyondan fazla haneye destek sağlandığını belirtti. 2022 yılında başlatılan programın son ödemesi Haziran ayında yapılmıştı. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle programın yıl sonuna kadar uzatılması kararı alındı.

9 Ağustos'tan itibaren ödemeler başlıyor

Program kapsamında yapılacak ilk ödemeler 9 Ağustos Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatırılacak. 2024 yılı sonuna kadar her ay yaklaşık 3 milyondan fazla haneye toplam 4 milyar TL ödeme yapılacak. Ailelerin aylık geliri ve çocuk sayısına göre belirlenen ödenekler, elektrik tüketim desteğini de içeriyor.

2 yılda toplam 88 milyar TL ödenek

Aile Destek Programı ile bugüne kadar toplam 88 milyar lirayı aşan bir ödenek tahsis edildi. Bu kapsamda, 4 milyondan fazla haneye yaklaşık 68 milyar lira aile desteği sağlanırken, yaklaşık 7 milyon çocuk için 20 milyar liradan fazla çocuk desteği verildi.

Bakan Göktaş: "Arz odaklı sosyal yardım anlayışımızla yanınızdayız"

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak arz odaklı sosyal yardım anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Göktaş, tüm sosyal politika uygulamalarını hak temelli ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bir anlayışla sürdürdüklerini ifade etti.