Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Kasım tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yayımlanmasıyla meydanlara çıkarak yönetmeliğe tepkilerini dile getirdi. Bu süreçte biri 3 gün, diğeri de 5 gün olmak üzere iki kez greve çıkan aile hekimleri, ülkenin dört bir yanında İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri önünde toplanarak bu yönetmeliğin ‘Eziyet’ten ibaret olduğunu belirttiler. İzmir İl Sağlık Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Burak M. Öztop ise, Haber Ekspres Gazetesi'ne yaptığı açıklamada yönetmelikte bir eksikliğin ya da anlaşılmayacak bir durumun olmadığını açıklayarak “Her yeniliğe karşı bir mutlaka önyargı vardır. Biz, geçen iki hafta içerisinde Halk Sağlığı Başkanımızla yoğun şekilde aile hekimlerini dolaştık. 100’e yakın aile hekimiyle ve sendikalarla görüştük. Yönetmelikte genel olarak anlaşılmayan veya kabul görmeyen bir yer yok. Lokal bazda anlaşılmakta zorluk çekilen veya sonuçların ne getirdiğinin hesaplanamaması ve kafalara takılan bazı soru işaretleri nedeniyle eylemlerin olduğunu anladık. Bu konuda da onlarla görüştük ve geçiş süreci olduğunu, 3 aylık bir süreci görüp düzeltilmesi gereken şeyleri de görelim dedik. Bu açıdan eylemler demokratiktir. Sağlık hizmeti almak da birinci önceliktir” dedi.

500 hasta eksik ücret

İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Muhteber Çolak da, Haber Ekspres Gazetesi'ne yaptığı açıklamada bu yönetmeliğin bir ‘eziyet’ yönetmeliği olduğuna dikkati çekti. Yönetmeliğin geri çekilene kadar grevlerin devam edeceğini belirten Çolak, “Son 6 aydır gelmeyen bin 193 hastam var. Eğer bunu uygulayacaklarsa benim bu bin 193 hastamın puanı yarıya düşürülecek. Benim 3 bin hastam varken benim hasta sayımın yarısı yok sayılacak. Dolayısıyla ben, 500 hasta eksik ücret alacağım” ifadelerine yer verdi.

Bir sonraki aşamayı ve sebepleri de sıralayan İZAHED Başkanı Çolak, “Asıl sorun bu kadar şiddetin, düzensizliğin olduğu bir sistemde bunun ücret kriterine dönüştürülmesi. Kalite değerlendirilmesi için memnuniyete bakılabilir. Ama bilimsel anlamda hasta memnuniyeti sağlık değerlendirme ölçütlerinde değil. Bilimsel ölçütlerde ‘bebek ve anne ölüm oranları ve yaşam süresi’ gibi. Beni dışarıda bekleyen 80 kadar hasta var. Şu anda 78 hastayı görmüşüm. Bu insanlar sizce benden memnuniyet duyar mı? Ben bugün sadece sizinle telefonla görüşüyorum, başka hiçbir şekilde ara vermedim, mola vermedim. Aralıksız çalışıyorum. Bu iş yükü içerisinde bahsettiğim bin 193 kişiyi arayıp buraya davet etmem bekleniyor. Bu mümkün değil. Ben, bu daveti yapsam dahi hangi ara bakacağım bunlara? Bu kabul edilemez” dedi.

Çolak, şöyle devam etti: “Ayrıca Bakanlık, ayrı bir internet sitesi yaparak hastalardan edindiğimiz verileri buraya girmemizi istiyor. Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi (AHBS) dediğimiz, bir program var. Onun üzerinden sizleri muayene ediyorum ve bilgileri girdiğimde, bakanlık bu muayenemi kabul etmiyor. Bunu bakanlığın kabul etmesi için Hastalık Yönetim Platformu (HYP) diye bir site yapılmış. Onu ise hasta görmüyor, ayrıca elektronik imzamla girip sizin bilgilerinizi HYP sayfama giriyorum, onun dışında e-nabız ile yapılan tüm işlemler de o bakanlığın bahsettiği HYP internet sitesine çekiliyor. Ben bunları elimle girdiğimde gerçekleşiyor. Hastaya bakmamız değil, o siteye veri girmemiz isteniyor. Aile hekimliği programı üzerinden sizi muayene ettim, ama bakanlık bunu kabul etmeyip HYP’ye girmemi istiyor. O HYP’yi ne yapacaklar? Bu veri ne işe yaracak? Bunun da açıklaması yok. O siteye verilerinizi koyduğumda, takip etmiş olmuyorum. Bu sistem ise 2019’dan beri varlığından bahsetseler de bir yılı aşkın süredir bir veri girişi var.”

Reçete ve ilaçta kısıtlama

İZAHED Başkanı Çolak, 96 saat mesai saatinin eksik tamamlanmasında bazı kısıtlamaların getirildiğine değinerek “Sözleşme yenilenmesiyle ilgili, tüm puanlamanın ortalamasına göre sözleşmeyi kabul edip etmediğini öğreniyoruz. Buradaki puanlama sonucuna göre de ‘reçete kısıtlaması’ veya mide ilacı, antibiyotik kısıtlaması getiriyor. Ödenmesinde bir kısıtlama getirmiyor. Yazdığımda ödüyor, puanımda ise kısıtlamaya gidiyor. Bunu kabul etmiyorum. Bunun çözümü benden puan kesilmesi değildir. Ben yazmadığımda vatandaş parasıyla alıyor. Reçeteye müdahale edilerek çözülmez. Bakanlık bunu savunuyor; sağlık müdürlükleri ise bunu aynı şekliyle ifade ediyor. Bize bunu anlatmadılar. Yönetim Kurulu’ndan bir arkadaşımızı ziyaret edip bir şeyler anlatmışlar, onlar susmuş dinlemiş. Bunları yapılabilirliği mümkün değil. Bütünleştirilen yerlerde İzmir’de sadece Karaburun var. Kimi nöbet tutmadığında, hekim ve hemşireye 96 saat zorunlu nöbet getiriyor; eksik nöbet tutanların her 8 saati için puan kesiliyor. Normal saatlerinizde çalışır ücretinizi alırsınız, fazla çalıştığınızda ise mesai ücreti alırsınız. Bizde ise, 96 saatten eksik çalıştıysanız normal mesai saatlerinizde hak ettiğiniz ücretinizden para kesiliyor. Yoksa böylesi bir şey olmasa, politik olarak örgütlenmenin bir arada durmanın zor olduğu bir ülkede ülke çapında aile hekimleri 5 gün grev yapabilir mi?” şeklinde konuştu.

İZAHED Başkanı Muhteber Çolak, merkezi platformun toplantı içerisinde olduğunu belirterek geri adım atılmazsa 6 Ocak’tan itibaren 5 gün daha iş bırakacaklarını açıkladı.