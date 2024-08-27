Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, birçok aday hayallerindeki bölümlere yerleşmenin heyecanını yaşarken, bir genç kızın yaşadığı dram sosyal medyada geniş bir yankı buldu. Dişçilik bölümünü hedefleyen ancak ailesinin yönlendirmesiyle mühendislik bölümünü birinci sıraya yazmak zorunda kalan genç kız, kazandığını öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. O anları cep telefonuyla kaydeden genç, duygusal anlar geçirdi ve ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi.

Genç kızın yaşadığı anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında geniş bir tartışma başlattı. Video, gençlerin üniversite tercihlerinde aile baskısının etkilerini ve sonuçlarını vurgulayan bir örnek olarak dikkat çekti. İzleyiciler, gencin yaşadığı duygusal anların ve aile içindeki baskının gençler üzerindeki etkilerini geniş bir şekilde ele aldı.

Aile baskısının psikolojik etkileri

Uzmanlar, üniversite tercihleri sırasında yaşanan aile baskısının gençler üzerinde ciddi psikolojik ve fiziksel etkileri olabileceğine dikkat çekiyor. Bu tür baskıların, öğrencilerin bağışıklık sistemlerini zayıflatabileceği ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Psikologlar, öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda karar verebilmelerinin önemine vurgu yaparak, ailelerin bu süreçte destekleyici bir rol oynaması gerektiğini ifade ediyor.

"Zorla yazdırdınız" isyanı

Video kaydında genç kız, gözyaşları içinde ailesini suçlayarak, "Bana bunu zorla yazdırdınız. Gelmez diye bana bunu zorla yazdırdınız. Ama ben burayı istemiyordum. Bana zorla yazdırdınız." şeklinde isyan etti. Bu sözler, aile baskısının ne denli güçlü olabileceğini ve bireylerin kendi hayallerini gerçekleştirme yolunda karşılaştıkları zorlukları gözler önüne serdi.