Yeni sezonda Rafa, Immobile, Joao Mario gibi transfer ile ses getiren Beşiktaş, Avrupa'da ilk sınavına çıkıyor. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş ligde tek puan kaybını Trabzonspor beraberlikle alırken Avrupa’da play-off etabında Lugano’yu eleyerek organizasyona katılmaya hak kazanmıştı. Siyah beyazlılar deplasmanda galibiyet ile dönmeyi hedefliyor. Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde siyah beyazlı takım 2024-2025 sezonunda henüz mağlubiyet yaşamazken resmi karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 28 kez havalandıran Bronckhorst’un öğrencileri kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Ev sahibi Ajax ise Francesco Farioli ile çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı.

Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi’nin 2024-2025 sezonunda yayıncı kuruluşu TRT oldu. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarında heyecan bu sezon TRT ekranlarında yaşanayacak.



Temsilcilerimizin Avrupa Ligi maçları şifresiz olarak yayınlanıyor. Ajax - Beşiktaş mücadelesi Perşembe günü TRT 1 ekranlarında olacak.

MUHTEMEL 11'LER:



AJAX: Pasveer, Rensch, Hato, Ahmetcan, Sutalo, Henderson, Taylor, Godts, Jim, Traore, Weghorst



BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Mario, Rashica, Rafa, Immobile

Ajax'ta tanıdık isimler

Ev sahibi Ajax'ta tanıdık isimler göze çarpıyor. Hollanda temsilcisi sezon başı İtalyan teknik adam Francisco Farioli'yi takımın başına getirdi. Genç çalıştırıcı 2021-2023 yıllarında Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevi üstlenmişti. Amsterdam temsilcisinin kadrosunda milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst ile Başakşehir'de görev yapan Bertrand Traore de yer alıyor.