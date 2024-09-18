Hollanda temsilcisi Ajax’ta yıldız oyuncu Steven Berghuis, sakatlık şoku yaşıyor. Teknik direktör Francesco Farioli, deneyimli futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle bir ay formasından uzak kalacağını açıkladı.

Bu sakatlık, Ajax’ın UEFA Avrupa Ligi’nde 26 Eylül’de sahasında Beşiktaş ile karşılaşacağı önemli maç öncesinde büyük bir eksiklik olarak dikkat çekiyor. 32 yaşındaki Berghuis, Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray maçı belirsiz

Ajax, UEFA Avrupa Ligi’nde bir diğer temsilcimiz Galatasaray ile 30 Ocak’ta da karşı karşıya gelecek. Ancak Berghuis’in bu maçta forma giyip giyemeyeceği ise sakatlığının seyrine bağlı olacak.