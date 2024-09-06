KerkiSolfej organizasyonuyla düzenlenen bu özel gecede, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle izleyenleri büyüleyen Pekkan, eğitime destek amacıyla anlamlı bir projeye de imza attı.

Kral Pop Radyo’nun medya sponsorluğunda gerçekleşen konserde, geçmişten günümüze dillere pelesenk olan şarkılarını binlerce dinleyicisiyle seslendiren Pekkan, sahne şovlarıyla da büyük beğeni topladı. Kolombiyalı ve Ukraynalı dansçıların eşlik ettiği sanatçı, Harbiye Açıkhava’ya özel dans gösterileriyle unutulmaz anlar yaşattı.

Eğitime Destek Çağrısı

Konserin başında sahneden yaptığı açıklama ile Türk Eğitim Vakfı (TEV)’in depremzede çocuklar için düzenlediği yardım projesine destek çağrısında bulunan Ajda Pekkan, izleyicilerinden bu önemli projeye katkıda bulunmalarını istedi. Canlı yayında başlattığı eğitim seferberliği, büyük ilgiyle karşılandı.

Göz Kamaştıran Performans

Yaz boyunca verdiği konserlerle adından sıkça söz ettiren Pekkan, Harbiye konserinde Burcu Sedef imzalı iki farklı kostümüyle adeta yıldız gibi parladı. Tıklım tıklım dolu olan Açıkhava’da, hem güçlü yorumuyla hem de enerjik sahne performansıyla izleyenleri mest eden sanatçı, hareketli şarkılarla kapanış yaparak alkışlar eşliğinde sahneden indi.